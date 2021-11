En cuatro meses se duplicó la retención de motos en la ciudad de Santa Fe

Con importantes resultados y con fuertes críticas de la población, el municipio intensificó los controles para retener motos sin patente o con chapa adulterada. Guillermo Álvarez, subsecretario de Control y Convivencia del municipio, afirmó que "Fue el propio intendente Jatón quién nos pidió ver más operativos en la ciudad".

"Intensificamos los operativos, tratamos de utilizar las herramientas del municipio, los resultados en cuanto a cantidad de motos retenidos han sido muy buenos. De junio a octubre pasamos de retener unas 450 y pico a más de 950. Esto muestra que los operativos aumentaron, hacemos operativos móviles también", apuntó el entrevistado a Cadena OH!

El compromiso es colaborar en todo lo que tiene que ver con la problemática que aqueja a los ciudadanos, que es la inseguridad. Según el funcionario, el municipio puede hacer un aporte importante, entendiendo que gran parte de las motos sin patentes es utilizada para fines delictivos.

"En este punto nos hemos puesto como objetivo reducir la cantidad de motos sin patentes para 2023, para colaborar con esto. Nosotros nos ponemos objetivos de máxima, pero no vendemos espejitos de colores ni prometemos cuestiones complicadas. Tenemos que llegar en tratar de erradicar esto, nos quedan dos años y pico de gestión y seguiremos con esto, para que la gente entienda que tiene que circular con la documentación correspondiente y las chapas patentes".

Números

En la información del mes de octubre, el 64 por ciento de las motos o no tienen patentes o tienen la chapa adulterada o no se lee. El otro 36 por ciento se retienen por otras cuestiones como documentación o seguridad vial.

"Siempre dicen que queremos recaudar, pero eso es un mito. La estadística que tenemos es que de las motos que retenemos, el 50 por ciento no se retiran del corralón. La moto que no se saca, coincide con la cantidad de motos que no tienen patentes. Muchas veces pasan que no se retiran, y eso va a compactación, por lo que no genera dinero al municipio. No lo hacemos con el fin recaudatorio", sentenció al finalizar.

Escuchar también audio completo: