Choferes del 107 se manifestaron por la recategorización como trabajadores de emergencias

Choferes del 107 de distintas partes de la provincia se manifestaron en la ciudad de Santa Fe para reclamar su recategorización como trabajadores de emergencias. El pedido, que sostienen desde hace tres décadas, se repite en Chaco, La Pampa, Catamarca y Misiones.

Un nutrido grupo de trabajadores se concentró esta mañana en la plaza del Soldado para luego partir hasta Casa Gris con motivo de visibilizar el reclamo. Se estima que en Santa Fe existen unos 700 choferes de ambulancia.

Los manifestantes solicitan ser reconocidos como trabajadores de emergencia y aclararon que el reclamo data de la década del '80. "El petitorio es del '88 y nunca nos dieron una solución. Hace un año y medio atrás hicimos otro petitorio. El trabajo que nosotros hacemos no es común, tiene sus complejidades. La sociedad también va ser beneficiada con el reconocimiento porque el trabajador va estar categorizado acorde a su función", explicaron referentes de los choferes del 107.

"Un chofer de ambulancia debe obtener el carnet de conducir profesional categoría D2 D3, cuidar la unidad sanitaria que vale ocho millones de pesos aproximadamente, velar por el cuidado de los profesionales de la salud, los pacientes y los familiares de los pacientes, entre otras responsabilidades", detallaron los trabajadores, quienes argumentan cumplir más funciones de las reconocidas.

La situación se da en toda la provincia de Santa Fe, pero se agudiza en Rosario ya que, en algunos casos, las ambulancias del 107 deben ser conducidas por los mismos enfermeros.

"Esta figura del chofer es primordial, no solo en contexto de pandemia sino en las generalidades de la vida. Al día de hoy estamos más complicados ya que el número de servicios se incrementó, porque no solo atendemos la emergencia y urgencia pública sino que demás tenemos los traslados Covid y pacientes respiratorios Covid o pos-Covid que tenemos que atender. Por lo tanto la demanda es más, y con la misma cantidad de móviles y dotaciones, que si bien pudieron aumentarse con la pandemia, no es significativa", agregaron.