Ataque a balazos contra una estación de servicio

Dos personas en moto atacaron a balazos una estación de servicio de la zona sur de Rosario. El episodio se registró este martes a última hora, cuando el dueño estaba en el lugar, y denuncian que uno de los sospechosos llevaba una mochila de delivery similar a la de la aplicación PedidosYa.

Según fuentes oficiales, el ataque ocurrió este martes alrededor de la 23.55, poco antes de la medianoche, en San Martín y Saavedra, en la estación del ex presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Daniel Giribone. No obstante, se desconoce si la balacera fue un mensaje al ex titular del sector o bien un ataque al voleo.

La policía encontró al menos cinco vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros luego de la agresión. Los vidrios del minishop quedaron destrozados tras las detonaciones registradas.

De acuerdo a las primeras informaciones, los agresores fueron dos hombres que se desplazaron en una moto: uno manejaba y el otro disparaba. El tirador llevaba una mochila del servicio de cadetería Pedidos Ya.

Giribone apuntó que los agresores rompieron seis cristales en la balacera y huyeron sin ser identificados. Sobre la antesala del episodio, recordó que había ido a apagar el generador eléctrico porque habían pasado buena parte de la jornada sin luz debido a un corte del suministro.