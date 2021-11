La revista People eligió al hombre "más sexy vivo" de 2021

Paul Rudd, el actor reconocido últimamente por interpretar a "Ant-Man", fue nombrado el miércoles "el hombre vivo más sexy" por la revista People, uniéndose a celebridades como Idris Elba, George Clooney y Bradley Cooper.

Rudd, de 52 años, cuya carrera lleva ya tres décadas, pareció desconcertado por el honor, al igual que su esposa. "Soy consciente de que cuando la gente se entere de que fui elegido para esto, dirá: '¿Qué?'", comentó a People en un artículo de portada.

"Estaba estupefacta", dijo, al describir la reacción de Julie, su esposa desde hace 18 años. "Después de algunas risitas y conmoción, dijo: 'Oh, acertaron'. Y eso fue muy dulce".

Rudd interpretó al amable novio de la extrovertida Phoebe -interpretada por Lisa Kudrow- en la comedia televisiva "Friends" y protagonizó papeles más importantes en comedias como "Knocked Up" antes de interpretar a Ant-Man en la película de superhéroes de Marvel, seguida de una secuela y apariciones en "Captain America: Civil War" y "Avengers: Endgame".

Rudd, que tiene dos hijos, aparecerá próximamente en "Ghostbusters: Afterlife" y en la serie de televisión "The shrink next door" junto a Will Ferrell.

El actor Michael B. Jordan fue elegido el año pasado como el hombre vivo más sexy, después de John Legend e Idris Elba en 2019 y 2018.

Fuente: Ambito