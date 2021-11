Empleado comunal de Timbúes quedó preso por golpear a su esposa embarazada

Un empleado comunal de Timbúes quedó en prisión preventiva efectiva hasta el 27 de diciembre inclusive. Fue por hechos de violencia de género y familiar: le pegaba a la mujer embarazada de casi 9 meses y a sus dos hijos menores de edad, consignaron voceros judiciales. El agresor fue imputado este martes en Tribunales de San Lorenzo.

En la resolución, el juez Carlos Gazza entendió que Diego Hernán M. debía quedar detenido por el plazo de un mes y medio. En la audiencia de imputación, el fiscal Aquiles Balbis lo acusó de golpear a su pareja que en pocos días tiene fecha de parto y a sus otros dos hijos. Solicitó una prisión preventiva de 60 días para el empleado comunal de Timbúes, informaron desde el MPA.

En la audiencia, la víctima manifestó no querer que su marido vaya preso aunque sí que no se acerque al hogar familiar. La defensa del trabajador comunal, a cargo de Franco Fosco, se opuso a la prisión preventiva de su cliente. Solicitó una medida cautelar no privativa de la libertad. Y ofreció constituir domicilio lejos de la casa de su pareja, además de establecer una prohibición de acercamiento y de contacto con sus familiares directos.

La defensa expuso que el trabajador comunal de Timbúes se constituye en sostén económico de la familia. No obstante el juez Gazza, al encontrar un círculo de violencia familiar en la descripción de los hechos plasmados en la audiencia, resolvió proteger a la mujer, al bebé que nacerá y a los dos hijos menores que eran golpeados.

El fiscal Balbis había acusado al empleado comunal de los delitos de lesiones leves agravadas -dos hechos-, resistencia a la autoridad y lesiones leves.