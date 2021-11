Santa Fe quedó tercera en cantidad de muertes por accidentes de tránsito en rutas

Osvaldo Aymo, subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, atribuyó la merma en la cantidad de fallecidos a “los controles que se realizan en las rutas”, pero aclaró que en el mundo ya se elaboran estadísticas con tasas.

El funcionario provincial sostuvo que Santa Fe “siempre ocupó el segundo lugar” en el ranking de jurisdicciones con más muertes por choques, después de Buenos Aires y por primera vez pasamos al tercer lugar después de Córdoba que siempre estuvo tercera”.

“Estas son cifras frías porque cada muerto es una historia. Este descenso en el número de fallecidos se debe a un trabajo que hace la Agencia de Seguridad Vial dentro de nuestra jurisdicción. La realidad es que estamos haciendo muchos controles”, remarcó.

Acto seguido, aclaró: “El tipo de estadísticas que se hacen en Argentina ya no se realizan en ningún país del mundo. Los cómputos se deben hacer en base a tasas. No se pueden poner números de muertos totales, porque las realidades son diferentes en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. Por sus situaciones estratégicas y otras cuestiones, como por ejemplo el parque automotor, hace que el flujo que se desplaza por esas rutas no tenga nada que ver con el de otras provincias”.

En ese sentido, opinó que para hacer una medición mas precisa, "debería compararse por millón de vehículos o por kilómetros recorridos".