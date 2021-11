El Frente de Todos cerró su campaña en Reconquista 

"Lo nuestro no es un proyecto personal, sino colectivo. Lo venimos diciendo desde las PASO y ustedes eligieron a Fito (Maggio) para que nos represente, un joven profesional, militante, comprometido y que seguramente va a representar nuestros intereses en el Concejo", arranco diciendo Sergio "Pinda" Durán.

Direccionando su discurso hacia la oposición, señalo: "Leí una publicidad de JxC que decía: Hay que ponele un freno al peronsimo", yo digo que no queremos que le pongan un freno a las más de 250 cuadras de pavimento que hizo Enri Vallejos; no queremos que frenen el progreso de Reconquista, no queremos que nos frenen las más de 5 mil raciones diarias con las que colabora el municipio con mucho esfuerzo con las familias que lo necesita".

"Este domingo hay que ponerle un freno a la doctora Capparelli que forma parte de un espacio que gobernó los últimos cuatro años que nos endeudó por 45 mil millones de dólares que tenemos que pagar todos los argentinos. Hay que ponerle un freno a Capparelli que en su lista tiene un exfuncionario del gobierno radical del municipio que dejó un parque de máquinas totalmente destruído y la gestión de Enri Vallejos tuvo que hacerse cargo y hoy tenemos un parque automotor de primer nivel. La doctora Capparelli cómodamente desde su escritorio nos quiere enseñar cómo hay que gestionar; cómo no lo va a decir, si en su entorno familiar ganan casi $1.000.000".

Leer también: La Facultad Regional de Reconquista recibirá inversión millonaria en tecnología

El candidato a concejal en primer término, Adolfo "Fito" Maggio, llamó a la comunidad a votar al Frente de Todos para que Reconquista continúe su camino de crecimiento y modernización. "Nosotros en el Concejo vamos a acompañar todas las iniciativas para seguir siendo la ciudad más importante del norte santafesino".

El secretario general del PJ e intendente de la ciudad, Amadeo E. Vallejos, recordó que la gestión radical anterior "no hizo ni un metro de asfalto ¿y ahora se dignan a criticarnos?... A los vecinos le damos la tranquilidad de que la las obras las vamos a terminar, más allá de las críticas que nos hacen, y las vamos a terminar en un gobierno justicialista".

Pidió a los presentes que "no se dejen engañar, el peronismo está unido y el peronismo unido nunca será vencido". "Si cada uno de los que estamos aquí podemos visitar a 20 personas, el triunfo está asegurado compañeros", añadió e invitó a todos a retirar un folleto donde están enumeradas todas las obras en un local cercano al nuevo hospital.

Vallejos no desaprovechó la oportunidad de hacer mención de cómo Reconquista fue discriminada con el agua potable y el gas por parte del gobierno socialista - radical, beneficiando a otra ciudad del norte.

Al final de su discurso invitó a votar la lista de los candidatos del Frente de Todos. "De aquí al domingo a las 6 de la tarde no vamos a descansar hasta alcanzar el triunfo", cerro el jefe del peronismo local.