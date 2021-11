Agostina Mauro la artista argentina que impresiona con sus obras

Desde “La Piedad” hasta un retrato de Messi, las obras “hiperrealistas” de la artista Agostina Mauro no dejan de sorprender. No hace tiempo, deslumbró con un enorme mural en el puente de San Vicente, ubicado en la Ruta 6 y 210 del distrito vecino Provincia de Buenos Aires, donde homenajeó a los “héroes de la pandemia”.

La intervención reflejó las miradas de trabajadores esenciales que perdieron su vida a causa del coronavirus. De un lado, Silvio Cufré, primer enfermero fallecido de la Argentina; a su costado, Héctor Bornes, primer médico fallecido de la provincia de Buenos Aires; acompañado de Martín Rivas, primer empleado municipal fallecido de la provincia de Buenos Aires y Mario Cedro, primer bombero fallecido de San Vicente.

En 2018 Agostina saltó a la fama luego de entregar la obra “La piedad” al Papa Francisco, “una de las cosas más increíbles para mi carrera”, admitió en diálogo con Cadena OH!. “El Papa me recibió a través de una audiencia pública en Roma, donde le entregué la obra que había pintado para él. En 2017 -recordó- le dejé una carta diciendo que quería pintar una obra y le comentaba que era sobre esta temática. Me respondió al poco tiempo diciéndome que aceptaban el proyecto y que me daban la opción de entregar el trabajo a través de una audiencia pública. Me puse a trabajar en el cuadro que me llevó algunos meses y en 2018 viajé para entregarla”, dijo.

Pintura a Lionel Messi

“Yo jugaba al fútbol cuando era chica, siempre me gustó mucho, me encanta seguir a los partidos de la selección porque es un momento de unión familiar. Siempre fui seguidora de Messi y siempre pensé en entregarle una obra, pero no sabía cómo llegar a él”, contó la artista.

“Se dio que últimamente estuve trabajando con una persona allegada al fútbol y me hizo el contacto. Me puse a trabajar en la obra hiperrealista, al punto de que parece una fotografía. Demandó muchas horas de trabajo, tuve la posibilidad de entregarla antes de ayer”, dijo la joven, quien fue recibida por las autoridades de la AFA que se comprometieron a enviar el cuadro al capitán de la selección.

“La obra de Messi creo que es una de mis mejores pinturas. Le dediqué mucho tiempo, muchas horas que no dormí para poder generar el mejor resultado posible, para mí es una de las mejores obras que he hecho, junto a la del puente de San Vicente que, por lo conceptual, es sumamente importante”, cerró la artista.

