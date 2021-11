Radio LT 27 de Entre Ríos: la historia de una lucha por la comunicación y el trabajo

Desde hace muchos años, la única AM del centro de Entre Ríos batalla por llegar a más zonas de la provincia. La radio "La voz del Montiel", LT 27 de Villaguay, se sostiene a través del trabajo del personal y su vocación por la comunicación.

Uno de los trabajadores es Ceferino Azambuyo, quien se encuentra dando la pelea junto a otros cinco compañeros por el sostenimiento del medio. Al día de hoy, la crisis es muy grave y el dueño adeuda salarios e inversiones.

"Yo no puedo ingresar a la sala de locución, estoy haciendo grabaciones en el salón auditorio, y estoy haciendo algunas publicidades y necrológicas. Hay una oficina que está en el ingreso y me habilitan para que esté ahí yo", comentó tristemente el entrevistado para Cadena OH!

La Radio fue fundada por el cura José Lavini en 1971. A la muerte del sacerdote, quedó al frente de la emisora su secretaria parroquial, Alicia Fauts, y a su fallecimiento, lo hizo su esposo, Juan Carlos Andreoli, que fue quien se la vendió a Adalberto Álvarez. Sería la segunda AM de Entre Ríos que se despide del aire, ya que en 2019 cerró LT40 La Voz de La Paz AM 1550.

"Estamos hablando de que la radio está en condiciones muy lamentables. Se hace cargo Adalberto Álvarez en 1986. Y hace 10 años estamos con una cantidad de derechos vulnerados; algunos a consciencia sólo para mantener el trabajo. Pero también por el servicio que brindamos en el departamento y zona centro de la provincia", reflexionó.

Este hombre prometió que iba a levantar la radio y que iba a buscar publicidad, que se iba a normalizar la deuda de la gestión anterior. La radio ahora está en sucesión de su antigua dueña. Se hizo cargo con todas estas promesas pero nada de esto fue cumplido.

"A la fecha nos adeuda el salario de octubre, ni ha reincorporado a un operador que es suplente. Hicimos paro la semana pasada, de algunas horas. No tenemos obras social. Incorporó a cuatro personas pero no tiene dinero para pagarnos ni el aguinaldo ni las vacaciones. Hay una situación de violencia psicológica porque utiliza el micrófono para denostarnos. Durante una década desarrollamos una cantidad de acciones y tareas que no nos correspondían. Por ejemplo gratuitamente me hacía cargo de la página web de la radio", explicó.

"Creemos que están encaminadas las acciones", comentó. "Estamos con la anuencia de la intersindical. Si hay decisión política, esto se resuelve rápido. Nos ofrecieron ellos la posibilidad de la cooperativa, pero nos pusieron muchas trabajas para concretarlo", dijo por último Azambuyo.

Escuchar también audio completo: