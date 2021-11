A pesar de la polémica, Juan Manuel Caudana se llevó el 57 por ciento de los votos

Juan Manuel Caudana atravesó una intensa campaña electoral de cara a las Generales de este domingo. Fue acusado de clientelismo político y casi quedó al borde de no poder participar de los comicios por una evaluación que realizó el propio Procurador General, Jorge Barraguirre.

El nuevamente responsable de la comuna de Santa Clara de Buena Vista, sacó el 57, 45 por ciento de los votos, a pesar de haber sido noticia nacional por un audio que se filtró en el que afirma otorgar dinero a cambio de un voto.

"En un pueblo que se gana por esa cantidad de votos, significa confianza. Pasaron los medios pero no se escuchó todo el relato. Lo que dije fue una forma de sacarme de arriba al tipo que me venía a pedir plata", reiteró al aire en Cadena OH!

"Viví todo con un hondo pesar. Los opositores pagaron ese audio. Pero hace cuatro años que realmente no paro, hay obras en marchas, me tocó tener Covid y también sufrir una operación. Tuve que batallar con la justicia para que no me invaliden. Con la fuerza del pueblo, pude salir", aclaró.

Por último, destacó que él no maneja la caja de la comuna, sino que la controla el contador y la empleada de la oficina. "Hay muchas personas que quieren sacar recursos de la Comuna y a mí me tienen que matar antes. Soy un trabajador que labura gratis".

