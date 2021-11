"Cachi" Martínez: "Es necesario que el Gobierno provincial escuche el mensaje de la ciudadanía"

El cimbronazo de los resultados electorales sigue generando una ola expansiva, no solo con reclamos por parte de la oposición hacia el Gobierno, sino también con pedidos de "diálogo constructivo" por parte de sectores del PJ.

"Me parece que es necesario que el Justicialismo y el Gobierno provincial escuchen el mensaje de la ciudadanía y dé un golpe de timón avanzando en la construcción de un diálogo, que creo, es la debilidad fundamental del Gobierno no solamente con el resto de los espacios que conforman el Frente de Todos sino también con la oposición", sentenció el diputado provincial Oscar "Cachi" Martínez, en diálogo con Raúl "Bigote" Acosta por Cadena OH! Rosario.

"Es el momento de volver a construir la unidad en la diversidad"

El legislador manifestó que "no es de cobardes reconocer errores y reflexionar sobre lo que ha sucedido, para un Gobierno al que le quedan dos años y no tiene reelección. Para satisfacer un reclamo social, respecto de llevar políticas activas sobre temas que son trascendentes. En primer lugar, la inseguridad pero retomando una agenda abierta que incorpore otros temas".

"Cachi" Martínez acompañó con números contundentes su pedido de diálogo: "El pueblo se manifestó y casi 7 de 10 santafesinos no nos han acompañado. La ciudadanía ha demostrado que las visiones hegemónicas -tanto a nivel nacional como provincial- nos han hecho mucho daño. La conformación de una política moderna y un peronismo democrático exige la construcción de consensos y coaliciones que es el camino que en 2019 nos permitió recuperar la esperanza. Es el momento de volver a construir la unidad en la diversidad".

"Sería de necios no tomar en cuenta el resultado del domingo. El Justicialismo tiene una enorme cantidad de cuadros y dirigentes con una visión muy cercana a la realidad que debe nutrir al Gobierno de la Provincia y tal vez no hemos encontrado los mecanismos para aportar ese caudal valioso de ideas y experiencias. La materia pendiente y la debilidad del Gobierno ha sido construir ese diálogo interno. Ojalá que podamos retomar el camino que nos llevo a generar tantas expectativas", cerró el diputado provincial.

