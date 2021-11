¡Ex suegra opina! La mamá de Benjamín Vicuña liquidó a la China Suárez

La periodista con la que Benjamín Vicuña habló del dolor que tiene tras su separación de la China Suárez, reveló que la madre del actor, Isabel Luco Morandé, enfureció por el escándalo con la actriz y que se posicionó al lado de Carolina Pampita Ardohain.

Este martes 16 de noviembre, en diálogo con Intrusos (América), la periodista chilena Mariela Sotomayor, quien entrevistó al actor para la revista Velvet, brindó un móvil en donde contó detalles del enojo de la madre de Vicuña con la China, y la forma en la que Chile ve a la actriz tras el Wandagate.

"La mamá de Benjamín es muy, muy elegante y está casada con un caballero que también es muy distinguido, que tiene muchísimo dinero. Y gente muy lejana a esto que ellos llaman algo 'tan ordinario'", dijo la periodista al ser consultada sobre la visión que Isabel Luco Morandé tiene sobre el escándalo que tiene como protagonista a la madre de sus nietos menores, Magnolia y Amancio Vicuña .

En este línea, Mariela Sotomayor explicó: "A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina. Tuvieron un tremendo escándalo porque ella le dijo 'tienen una familia, mira lo que les ha pasado, mira lo que estás haciendo'. Hubo un roce, tensión, que duró un tiempo. Pero una madre es capaz de perdonar todo", señaló.

"La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no saludaba a nadie, no miraba a nadie", concluyó.

Cuando Rodrigo Lussich le preguntó a la periodista si en Chile era más querida Pampita que la China, respondió contundente: "Se quedan con Pampita todo el rato. Ella es muy querida en Chile. Yo también le tengo un aprecio porque siento que es una mujer que ha sabido tomar las lecciones de la vida y ser inteligente. Tuvo la suerte de encontrarse con este hombre, que yo veo que la ama y que ha formado una familia".

Por otro lado, manifestó: "Imagínense para lo doble standard y pacatos que somos los chilenos, alguien como la China Suárez para nosotros es el diablo. Lo que ninguna suegra querría para su hijo", sentenció.

