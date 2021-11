Norma López: "Todavía no conocemos el Presupuesto del Ejecutivo"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció tras la contienda electoral del pasado domingo que “esta semana" enviará el Presupuesto municipal, a lo cual sumó que deben encontrarse "coincidencias rápido” en varios puntos cruciales para los vecinos. Desde la oposición critican el desconocimiento que existe respecto al proyecto.

"Todavía no conocemos el Presupuesto del Ejecutivo. Esto a lo que ya nos tienen tan acostumbrados, que pensé que la gestión Javkin iba a modificar, que es encontrarnos con las noticias analizadas en los medios de comunicación y que nosotros no tengamos información", cuestionó la concejala Norma López (PJ) en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

La edil, contó que ayer por la tarde la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, "nos convocó a una reunión para analizar la propuesta de Presupuesto que tengo entendido ingresará el día jueves. Nosotros siempre hemos estado a favor, conceptualmente, que el Presupuesto sea analizado porque es una herramienta que tiene que tener el Ejecutivo y más teniendo en cuenta que de ahí dependen muchas obras".

"A este Presupuesto tendremos que darle una mirada más política que la que siempre tenemos, porque hubo mucho apoyo del Gobierno provincial y el nacional", analizó López.

El Presupuesto y la salud

La concejala del PJ indicó que no se puede dejar de lado a los trabajadores y trabajadoras de la salud y tampoco a la ciudadanía. "Lo que quisiera analizar es cuánto aportan los espacios a nivel nacional y provincial para el municipio de Rosario", resaltó sobre este ítem tan especial del Presupuesto.

Asimismo, manifestó estar de acuerdo con el fortalecimiento de esa área: "También creo que el municipio de Rosario ha cumplido un ciclo; necesita mirarse y gestionarse de otro modo. La atención primaria de la salud tiene que ser nuevamente la estrella; el sistema sanitario en general tiene que tener una revisión".

López aseveró que el escenario de la salud en Rosario se está modificando profundamente porque ademas hay grandes cambios en los actores privados. "Tenemos nuevas competencias a nivel de economía de la salud, hay nuevos jugadores nacionales que tienen parte de la propuesta sanitaria en la ciudad y compiten con la salud pública", explicó la edil.

