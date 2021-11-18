jueves, 18 de noviembre 2021

Venta de entradas para el partido de Unión ante Defensa y Justicia

Este jueves el Tatengue será local de Defensa y Justicia en el estadio "15 de Abril". Detalles a saber antes de ir a la cancha.

Foto: HUgo Pascucci

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Oficina de Socios:
POR DISPOSICIÓN DE AFA LA OFICINA DE SOCIOS SE ENCONTRARÁ CERRADA EL DÍA DEL PARTIDO

PARA SOCIOS
SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (NOVIEMBRE)

» PLATEAS

VENTA
- Jueves desde las 09.00 hs hasta el inicio del partido
Únicamente en Boleterias sobre Bv. Pellegrini.

PRECIOS
PLATEA SUDOESTE: $ 1.500
PLATEAS SUDOESTE ALTA: $ 1.200
PLATEA REDONDA: $ 900

PARA NO SOCIOS

» GENERALES

VENTA
- Jueves desde las 09.00 hs hasta el inicio del partido
Únicamente en Boleterias sobre Bv. Pellegrini.

PRECIOS
ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES: (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO): $ 1.200
JUBILADOS Y PENSIONADOS: $ 600
MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN COMPRAR SEGURO MENOR: $ 400

CALLES – INGRESOS

– SECTORES DE TRIBUNA (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR REDONDA (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ÁREA DISPUESTA EN PLATEA REDONDA Y TRIBUNAS, CON CREDENCIAL HABILITANTE. CUPOS LIMITADOS.

INFORMACIÓN ADICIONAL
MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR SEGURO DE MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.

CARNETS IRREGULARES POR FALTA DE PAGO O FALLAS SERÁN RETENIDOS.

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