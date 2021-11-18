Venta de entradas para el partido de Unión ante Defensa y Justicia

Oficina de Socios:
POR DISPOSICIÓN DE AFA LA OFICINA DE SOCIOS SE ENCONTRARÁ CERRADA EL DÍA DEL PARTIDO
PARA SOCIOS
SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (NOVIEMBRE)
» PLATEAS
VENTA
- Jueves desde las 09.00 hs hasta el inicio del partido
Únicamente en Boleterias sobre Bv. Pellegrini.
PRECIOS
PLATEA SUDOESTE: $ 1.500
PLATEAS SUDOESTE ALTA: $ 1.200
PLATEA REDONDA: $ 900
PARA NO SOCIOS
» GENERALES
VENTA
- Jueves desde las 09.00 hs hasta el inicio del partido
Únicamente en Boleterias sobre Bv. Pellegrini.
PRECIOS
ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES: (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO): $ 1.200
JUBILADOS Y PENSIONADOS: $ 600
MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN COMPRAR SEGURO MENOR: $ 400
CALLES – INGRESOS
– SECTORES DE TRIBUNA (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– POPULAR REDONDA (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)
– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)
– SECTORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ÁREA DISPUESTA EN PLATEA REDONDA Y TRIBUNAS, CON CREDENCIAL HABILITANTE. CUPOS LIMITADOS.
INFORMACIÓN ADICIONAL
MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR SEGURO DE MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.
CARNETS IRREGULARES POR FALTA DE PAGO O FALLAS SERÁN RETENIDOS.