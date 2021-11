Para adelante siempre: el gran presente de Mauricio Dayub

El entrerriano Mauricio Dayub atraviesa un presente soñado. Después de haber sido reconocido con el Premio Konex de Platino en la disciplina Unipersonal, se prepara para una temporada de "El Equilibrista".

"Qué hermoso reconocimiento, todo suena demasiado. Habiendo tanto teatro en Argentina... Yo estoy muy contento", comentó al aire con "Bigote" Acosta.

"Fue bastante sorprendente para "El Equilibrista", porque yo estaba haciendo tres funciones por semanas. Empezamos con el 30 por ciento de aforo, después con el 50. El pueblo se empezó a animar a salir, empecé a hacer seis días por semana. Empecé a agotar con semanas de anticipación. Así que decidí festejar las 300 funciones en El Maipo. Pusimos uno a la venta y se llenaron 4. Entonces me quedé viernes, sábado y domingo", explicó.

Se trata del primer y único espectáculo que ha estado en la misma semanas y al mismo tiempo en dos teatro distintos, porque también se interpretaba en el Chacarerean, de Buenos Aires.

​Debutó como actor en Buenos Aires en "El primero", de Ismael Horowitz y ganó el Premio ACE al actor revelación por su participación en las obras "Compañero del alma" y "A lo loco". ​Es autor de la obra teatral "El amateur", estrenada en 1997.

A Dayub, la pandemia lo potenció, le dio algo que no tenía: el tiempo. "Me obligó y apareció una veta de construcción que no sabía que tenía ni que podía desarrollar. Estuve haciendo mis historias con dibujantes, con música, con pintores... Se me despertó algo que voy a seguir desarrollando porque me gusta y gusta a a gente".

La creatividad dio sus frutos, y a fin de este mes entregará un libro con sus relatos, llamado "Alguien como vos". Son 50 relatos breves que compartió por redes e internet durante la pandemia.

Pero eso no es todo. El director retomará uno de sus grandes éxitos, "El Amateur", con música de Jaime Ross, que será producida a fines de enero de 2022. "Esto es una primicia para Rosario", admitió, "pero es una segunda versión. Completa algo que estamos deseando los argentinos, que es poder subir al sueño del otro".

Escuchar también audio completo: