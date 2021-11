"Carlitos" Román tras el robo en su casa: "No quiero esta ciudad para mis nietos"

El reconocido conductor tropical "Carlitos" Román sufrió un importante robo durante el sábado por la tarde, en su casa de barrio María Selva, en la ciudad de Santa Fe.

Delincuentes destrozaron la puerta de ingreso al inmueble del conductor y se llevaron una cuantiosa suma de dinero en efectivo.

"Ésta vez me tocó a mi, me destrozaron la puerta y me robaron un dinero importante que yo había cobrado para poder pagar un espacio en el canal de televisión. Me siento vulnerado, me siento mal", contó en diálogo con el móvil de Cadena OH!.

"Estamos librados a que cualquiera de estos energúmenos que andan dando vuelta por la ciudad nos roben, nos peguen, que violen a nuestras hijas. No podemos vivir así, me robaron dinero, zapatos, prendas", continuó.

Finalmente, el conductor manifestó: "Yo no quiero esta ciudad para mis nietos. ¿Quién nos defiende?, estoy sin cabeza, shockeado, a veces me levanto y pienso que me están robando. Aunque trabajemos en los medios, no estamos exentos de los robos".

"Aun con la amargura que tengo, entre toda la desgracia, me pongo contento porque todos los medios vinieron y escribieron, o me llamaron. Eso quiere decir que yo he hecho cosas buenas", culminó "Carlitos" Román, visiblemente emocionado.