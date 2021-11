Fútbol en San Jerónimo Norte: los niños y el deporte contra la rivalidad de los adultos

El deporte y los niños una vez más mostraron lo valioso de los encuentros y una competencia sana, necesaria pero compartida, sin rivalidades creadas por los adultos. En el torneo internacional de fútbol infantil El Valesanito, jugado en San Jerónimo Norte, se vivió un hecho que mostró a las claras que las infancias no generan enemigos.

El registro lo realizó Verónica Kern, la mamá de uno de los jugadores de Piratitas de Esperanza, en sus redes sociales. Enrique, de 7 años, fue convocado por este club para participar del certamen. "Yo no conocía a nuestra hinchada, me senté mezclada entre las personas. La primera impresión que me llevé es lo que pasa afuera de la cancha...", comentó al aire en Cadena OH!

"Muchos gritos, insultos al árbitros, fue terrible. Con mi papá comentábamos eso, adultos con esta actitud tan fea", apuntó.

Piratitas se enfrentó contra Racing, en un partido muy peleado. Casi al final, el equipo de Buenos Aires hizo un gol y terminó ganando. "Finaliza el partido, los nenes se empiezan a saludar en la mitad de la cancha, y veo que el arquero de Piratitas, está tirado llorando. El otro arquero, que era más alto, lo abrazó en el suelo. Me pareció maravilloso, y me emocioné. Fue una cachetada a todo lo que hacemos los adultos, y cómo nos comportamos. Son niños y promueven los valores del deporte", reflexionó Verónica.

Al parecer, afuera de la cancha "Todos son Messi, todos saben lo que hay que hacer", ironizó la entrevistada. "Por eso que la publicación que hice fue esto, rescatar el gesto. Son los que nos enseñan. Esto nos da el deporte, hace a la formación de la persona".

Las repercusiones siguieron. Piratitas ganó la copa de plata y Racing la de oro. El arquerito de "la Academia" se quedó a ver el partido y después lo invitaron a compartir. Los chicos de los distintos equipos pasaron una hermosa tarde juntos.

Escuchar también el audio completo: