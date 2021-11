El pedido de la Multisectorial por los Humedales ante la pérdida del estado parlamentario

La Multisectorial por los Humedales Rosario le pidió al presidente Alberto Fernández que incluya la Ley de Humedales en el período de Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación dado que el proyecto perdería estado parlamentario.

La Ley de los Humedales es “una deuda histórica de la clase política para con el pueblo argentino”, comenzaron desde la Multisectorial en una misiva, enviada al primer mandatario nacional.

“Solicitamos tenga a bien incluir su tratamiento en el período de Sesiones Extraordinarias del Congreso Nacional. De no ser así, cuando se oficialice la Apertura de Sesiones 2022, el proyecto de Ley de Humedales ya habrá perdido estado parlamentario (por tercera vez). Un escenario inconcebible a la luz de la destrucción de más del 40% del delta del Paraná en menos de dos años”, agregaron en el escrito.

Por otro lado, subrayaron que los incendios en las islas del Delta del Paraná, los cuales son reiterados en las últimas semanas, provocan efectos nocivos para la salud de los habitantes de la región, que se ven afectados por las grandes columnas de humo.

“Según un informe reciente llevado a cabo en Rosario, encargado por la diputada provincial Lucila De Ponti (Frente de Todos), el 80% de los rosarinos está preocupado por la conservación de los recursos naturales y el 97,6% cree que la salud se ve afectada por el estado del medioambiente que habitan. El pueblo no solo brega por una Ley de Humedales. El pueblo exige un compromiso genuino y activo de la clase política para con su calidad de vida”, indicaron.

“No concebimos un 2022 sin Ley de Humedales. Ni una democracia donde quienes nos representan no comprendan cabalmente que no hay lugar para aquellos que no priorizan el bien común por sobre el interés individual. Ni lugar ni futuro. La degradación ambiental ha llegado a un punto tal que está afectando de modo directo la calidad de vida de millones de seres humanos. De pronto el agua vale más que el oro, tal cual dicta la razón. No habrá perdón para quienes no comprendan la premura y actúen a favor de los elementos más básicos de la vida”, cerraron.