Vucasovich responsabilizó al Gobierno y a la Justicia por la violencia urbana en Rosario

Tras los múltiples hechos de violencia urbana que sacudieron a Rosario y la región en los últimos días, el arco político opositor exige medidas concretas al Gobierno provincial. Tal es el caso de la senadora nacional Alejandra Vucasovich (JxC), que sostuvo al respecto: "Hay dos motivos fundamentales para que esto pase. Estamos gobernados por inútiles y/o cómplices y con una Justicia 'zaffaroniana'. Un coctel explosivo y hay logrado lo que quieren; delincuentes sueltos y ciudadanos encerrados".

En diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario, la legisladora manifestó que "esto no tiene solución si no se sientan todos en una mesa. Hemos ofrecido con distintas medidas, ideas, apoyos y no nos han escuchado. Creo que hay un un aumento de las represalias por los resultados de las elecciones pasadas, pero lo que no se entiende es que no protejan a Rosario que los votó a los tres gobiernos (nacional, provincial y municipal)".

Vucasovich dijo que siente "vergüenza de los compañeros de la política que tenemos. Imposible vivir así. Creo que hay que tomar algunas medidas por afuera de los gobernantes porque de lo contrario nos van a seguir matando. No es solamente Rosario, está pasando en toda la provincia".

"creo que hay muchos mas muertos de lo que nos comunican"

Respecto a los números de la violencia, la senadora indicó que "tenemos una tasa que es imposible de creer; y de lo que se sabe, porque creo que hay muchos mas muertos de lo que nos comunican. No hay que echarle la culpa a la Policía, a nadie en especial. Es el Gobierno que no toma las decisiones y una Justicia que ya no existe a nivel federal; está totalmente obsoleta. Está pasando lo que el Gobierno quiere que pase, nos están matando en las calles".

"En relación a la Justicia, viene cambiando ideologicamente desde hace 14 años, desde Zaffaroni (Eugenio) en la Corte Suprema y Cristina Kirchner bancando esa ideología. Y ahora se ha profundizado. La falla mayor está en la Justicia", analizó.

En el último tramo de la entrevista, Vucasovich no bajó el tono de sus declaraciones y sentenció: "Ojalá se decidan a hacer algo. Le ponen ideología a la Justicia pero la gente necesita respuestas, soluciones". Respecto a una intervención nacional en seguridad para la región Rosario, la senadora dijo que estaría "totalmente de acuerdo". Y "si no lo resuelven con la parte de seguridad, hay que ir por la parte política. Así no va más".

