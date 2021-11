Vecinos de Alvear cortaron la ruta 21 por los constantes cortes de luz

Vecinos de la localidad de Alvear realizaron piquetes intermitentes en la ruta 21 para protestar por los reiterados cortes de luz. "Desde marzo tuvimos 34 cortes y ocho en noviembre", argumentaron. Advirtieron que interrumpirán el tránsito en "todos los accesos a Rosario" si no tienen una respuesta favorable.

"Los comerciantes pierden mercadería y no podemos trabajar. Estamos cansados. Les vamos a cortar la ruta cada vez que nos corten la luz", dijeron los manifestantes. Remarcaron: "Pagamos la factura pero no tenemos servicio. Vinieron pobladores nuevos y no se hicieron los trabajos necesarios".

Otro vecino destacó la importancia para su salud del servicio eléctrico, ya que tiene un neuroestimulador con batería. "Me quisieron dar un generador y me vino una factura de la luz de 48 mil pesos. Es una locura. Yo necesito mi aparato para poder vivir", sostuvo.

"Cuando se corta la luz también se corta el agua. Si esto sigue así cortaremos todos los accesos a Rosario", aseveraron.