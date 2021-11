Rosario será sede de un festival por la ley de humedales

El proyecto de ley de protección de los humedales perderá estado parlamentario en los próximos días y desde Rosario diversas organizaciones convocaron a un "festival socioambiental" para pedirle al presidente Alberto Fernández que incluya el tratamiento de esa norma en las sesiones extraordinarias de diciembre.

"Sin ley, sin ordenamiento, sin control, sin humedales. ¿Así vamos a parir este tan ansiado 2022?", se preguntan las agrupaciones ecologistas que impulsan la "Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales".

Leer también: La Ley de Humedales en jaque: a fin de mes perderá estado parlamentario

"No hay ley porque afecta intereses del sector agroganadero, forestal, minero e inmobiliario. No hay ley porque no hay apoyo del Ejecutivo nacional", reclamaron y pidieron al "presidente Alberto Fernández: no concebimos un 2022 sin #LeyDeHumedales ni una democracia dónde quienes nos representan no comprendan cabalmente que no hay lugar para aquellos que no priorizan el bien común por sobre el interés individual".

En un año la iniciativa solo se trató en la comisión de Ambiente, que tuvo dictamen favorable y todavía no se discutió en Agricultura, Presupuesto e Intereses Fluviales y marítimos. “Llama la atención, pero hay que aclarar que esto no es una ley anti productivista; a lo que apunta es a reglamentar y ordenar”, destacó Rodolfo Martinez de la Multisectorial Humedales.

La cita es el sábado 27 de noviembre desde las 16 y hasta la medianoche en el Monumento Nacional a la Bandera. "Habrá ceremonia de sahumo junto a los pueblos originarios, paneles y conversatorio, poesía; espacio para las infancias y contaremos con la participación de diversas bandas musicales", señalaron.