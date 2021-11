Lautaro Blanco y las chances de Central de clasificar a la Copa Sudamericana

El defensor de Rosario Central Lautaro Blanco, se mostró confiado con el tramo final del torneo, situación que definirá las clasificaciones a torneos internacionales. "Quedan cuatro partidos bastante complicados, primero tenemos una final ante colon y los rivales que vienen después también son muy duros pero tenemos mucha fe en conseguir el objetivo de ingresar a las copas", y amplió:. "Uno la cuenta va haciendo, va mirando partidos de rivales directos pero nosotros nos ponemos de objetivo ir fecha tras fecha ganando el partido de turno, tenemos mucha fe que vamos a conseguir esa clasificación y esperando además la liberación de cupos que podría ayudar bastante".

Consultado sobre el triunfo oxigenador ante Atlético Tucumán, el lateral rosarino confesó: "Necesitábamos mucho esta victoria, por la forma que se dio con nuestra gente, jugando bien y fundamental para afrontar el tramo final. Corregimos algunos errores que veníamos teniendo en materia defensiva, nos agarraban mucho de contra y el otro día el funcionamiento fue muy bueno y pudimos mejorar en eso".

En referencia a su crecimiento, el defensor reconoció: "Sentí que crecí en lo personal, desde el día que debuté no sentí el cambio, no me costó acomodarme al ritmo de primera. Crecí en muchos aspectos, defensivamente, tácticamente y técnicamente. Estoy muy feliz por la oportunidad que tuve con Cristian, quien depositó su confianza en mí, me dio continuidad y me llevó a ser el chico que mas partidos jugó", y añadió: "Estoy feliz de poder aportar asistencia que para mí es importante en un marcador de punta, el torneo anterior no se me venía dando, en este di cuatro y mejoraron mis terminaciones".

Con info de TyC Sports