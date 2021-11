Abrazo simbólico frente a El Establo para pedir seguridad

Comerciantes gastronómicos del Paseo Pellegrini encabezaron este martes una concentración frente a El Establo, para realizar un "abrazo simbólico" y repudiar el doble atentado a tiros del domingo a la noche.

Los manifestantes alzaron la voz y pidieron seguridad para el sector, a raíz del doble atentado del fin de semana.

Decenas de representates del sector y vecinos se congregaron cerca de las 20 en la vereda de la tradicional parrilla. Primero en silecio, más tarde con aplausos y el reclamo de "seguridad" a viva voz.

"Pedimos responsabilidad, acción. Esto no es de ahora, y ya no podemos seguir padeciendo estos hechos. No es la actividad, es toda la ciudadanía", manifestó en las inmediaciones del comercio de calle Pellegrini uno de los referentes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar).

Ante la consulta sobre si el atentado del pasado fin de semana puede derivar en una baja en el consumo en el sector, dijo: "Esto trasciende el miedo a la actividad. No se puede medir en si va a bajar o no la actividad. Venimos a hacer el abrazo simbólico y a demandar que las acciones empiecen y se vaya a fondo".

Por su parte, uno de los referentes del sector gastronómico de la zona de Pichincha manifestó que "lo que pasó es un problema que se vive en toda la ciudad. No es identificable por sector ni rubro".

Sobre la reunión que se produjo en la sede de gobernación local para acordar un nuevo método de trabajo ante los atentados a los locales gastronómicos, dijo: "Vamos a esperar para ver cuáles son las respuestas. Esto es una decisión política que hay que abordar urgentemente porque eso no da para más".