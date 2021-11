El Seleccionado Argentino de Básquetbol Silencioso estuvo en Reconquista

El Seleccionado Argentino de Básquetbol Silencioso "Los Topos", que cuenta es sus filas con el reconquistense Marcos Raffin, se presentó en Casa del Bicentenario en la mañana del miércoles 24, donde se anunció la 41° edición del Campeonato Nacional de Básquetbol para Sordos.

Este importante acontecimiento, que por primera vez se realizará en nuestra región, se logra gracias a la gestión y el trabajo conjunto con la Asociación Civil “Las Manos Hablan”. Contará con la presencia de equipos provenientes de todo el país, con el honor de ver jugar a “Los Topos”, actualmente en la posición 5° del ranking mundial. La apertura del certamen tendrá lugar el próximo viernes 26 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Club Atlético Adelante.

Orgullo para Reconquista

El Secretario General de la Municipalidad de Reconquista, Lic. Guillermo Romero Mansur, transmitió el saludo del Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos. Agradeció a los presentes “por elegir nuevamente a nuestra ciudad para brindar su experiencia de vida, son un faro donde se miran miles de jóvenes”. Destacó “a la Asociación Civil Las Manos Hablan, que hace algunos años llevan en Reconquista un trabajo sostenido de inclusión, concientización y educación”. En la misma línea, resaltó la figura de “nuestro representante Marcos Raffin, que más allá de ser un excelente deportista es una excelente persona. Lo ha demostrado con su capacidad para transmitir esas ganas de vivir y dar el ejemplo, por lo que es un orgullo para Reconquista que nos represente en la Selección y el mundo entero”.

“Gladis Romero y Marcos Raffin llevaron adelante un proceso muy importante para que Los Topos estén por segunda vez en Reconquista”, expresó el Subsecretario de Deportes Prof. Ives Saucedo, “un gran equipo que nos representa y que está entre los 5 mejores del mundo”, agradeciendo a “toda la comitiva por elegir nuevamente a nuestra ciudad, que los recibió con los brazos abiertos y una gran caravana de bienvenida”.

Marcos Raffin, capitán del seleccionado, dio las gracias “a todas las personas que están trabajando con nosotros, Asociación, Municipio y Provincia” y mencionó que “vamos a seguir creciendo y luchando, la camiseta argentina vale muchísimo y queremos representarla de la mejor manera para todos los argentinos y para mi querida ciudad, que siempre me ha tratado de la mejor manera, me siento un hijo querido de Reconquista, todos mis logros son parte de las personas que me están acompañando”.