Los mitos sobre la vasectomía

La vasectomía es la ligadura quirúrgica de los conductos deferentes. Es un procedimiento que se hace con anestesia, puede ser anestesia local o una sedación más anestesia local.

Existen diferentes técnicas, lo que se denomina vasectomía convencional o vasectomía sin bisturí, descripta en el año 1974. La que más se usa es la vasectomía convencional y en algunos centros se realiza la vasectomía sin bisturí, que tiene una menor incisión y tiene una recuperación más rápida.

Consta de seccionar el conducto deferente que lleva los espermatozoides en el momento del eyaculado, para unirse con el líquido seminal que es producido por las vesículas seminales, para formar el semen en la uretra y de ahí ser expulsado a través del eyaculado.

El paciente va a eyacular el mismo volumen que anteriormente a la vasectomía, solamente que no va a tener presencia de espermatozoides. Uno de los miedos/tabúes es no eyacular y en este caso, la eyaculación no está comprometida con la vasectomía. Lo único que no van a aparecer son los espermatozoides en el eyaculado, la erección y todas las demás funciones sexuales no se ven comprometidas.

Incremento de casos

“Desde el año 2006 que existe una ley en Argentina y el número de vasectomías se ha incrementado. Hoy por hoy, es muy solicitada en el ámbito urológico, ya que ha sido acompañada por los cambios sociales, con el entendimiento masculino de la participación en la anticoncepción, la cual ya no es atribuida únicamente a la parte femenina, sino que los hombres también se hacen responsables de la anticoncepción y disminuir el impacto de anticonceptivos orales en la mujer o el uso del diu o el uso de preservativo en parejas estables”, afirma el Dr. Omar Layus, andrólogo de WeFIV. Y agrega: “Siempre priorizamos el uso de preservativo como prevención de enfermedades de transmisión sexual”.

La vasectomía se popularizó, en la sociedad se habla del tema, y tanto es una inquietud del hombre o también es un diálogo con su pareja, la realización de la técnica, ya que la ligadura tubaria en la mujer implica un proceso mucho más complejo.

Mitos

Los mitos principales son:

No eyacular: ya que el eyaculado es muy importante para el varón o que tenga alguna implicancia en el deseo sexual o en la testosterona.

Por eso, siempre explicamos que la vasectomía no tiene implicancia en ninguna de estas cuestiones. Es un trabajo del médico agotar todas las dudas del paciente.

El paciente tiene que estar decidido y generar todas las entrevistas que él necesite para ganar esa confianza.

Fuente: Doc Salud