Martín Sendoa confirmó sondeos de Boca y River por Facundo Farías

" Por Facu (Farías) están apareciendo ofertas concretas. La semana que viene viajo a Santa Fe para hablar con el presidente de Colón. Lo de Riquelme por Farías fue serio. El abogado de Colón me dijo que Román llamó directamente al presidente de Colón. Conmigo no se comunicó nadie de Boca. Mi idea es que Farías juegue la Libertadores con Colón y después se vaya. El tema es que si viene un club europeo y pone la plata de la cláusula, no puedo hacer nada ", dijo el representante en diálogo con Cómo Te Va.

Vale destacar que el mismo Farías, en una entrevista con ESPN de hace una semana, había dicho que "después de la foto con Román (Riquelme) se rumoreó mucho, pero no llamaron", lo contrario a lo comentado por Sendoa.