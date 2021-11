Iba en moto y un motochorro la arrastró para robarle la mochila

Una mujer que circulaba en motocicleta sufrió un impactante robo que podría haber terminado en tragedia tras el accionar delictivo de un motochorro que la arrastró 50 metros en la vía pública.

En un primer momento, el malviviente intentó sustraerle la mochila, algo que no pudo concretar. Sin embargo, eso no le bastó al ladrón y volvió para robarle sus pertenencias y pegarle una patada en el pecho.

"Después de ver los videos no lo podía creer, porque en ese momento no tuve noción de lo que había pasado, estaba en shock", comentó la joven que en ese momento si dirigía hacia su trabajo.

"Yo no lo vi venir. Venía normal como todos los días cuando voy a trabajar, sentía que venía una moto, pero no pensé que me iba a querer sacar la mochila", añadió.