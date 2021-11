Violencia de género: el infierno de Clarisa Cheta

La conductora y productora santafesina, Clarisa Cheta, puso en palabras el martirio que habría sufrido durante mucho tiempo por parte de Daniel Pereyra, su expareja, y que este domingo habría derivado en una nueva golpiza.

El día previo, ambos debían encontrarse para realizar un trabajo juntos, “pero como yo no llegaba se puso nervioso”, contó Clarisa al aire de Cadena OH!. En ese momento, le habría dicho: "si vos te vas y me dejas, yo te mato".

"Su cara era distinta y le tuve miedo -continuó-, lo sentí. Salimos de hacer unas imágenes al mediodía y se subió al auto para pedirme que lo lleve a mi casa. Fui todo el camino por la avenida donde están las comisarías por las dudas me pasara algo. Cuando llegamos a mi casa estaba mi hijo de 16 años y decidió quedarse toda la noche, yo aprendí a no contradecirlo. Al otro día salimos a trabajar, en el camino hacia la producción me empezó a insultar y a pegar porque yo no le respondía. Yo iba manejando con el cinturón puesto y me pegaba en la nuca”, relató.

Clarisa admitió que los hechos habrían tenido su origen unos cinco años atrás, momento desde el cual trató de “desvincularse” como pudo de Pereyra. “Las mujeres no nos damos cuenta y cuando lo hacemos lo minimizamos, porque seguramente en ese momento estamos comprometidas, aferradas a cosas que se compartían juntos y no tenemos de dónde agarrarnos. Separarme de él fue un quiebre y a pesar de eso continuamos con nuestra sociedad laboral, con la productora y eso te va atando. Él no quería que nadie supiera que estábamos separados, me obligaba a subir en las redes que lo amaba y que estábamos juntos”, agregó.

Asimismo, la conductora narró que dos años atrás, Pereyra habría intentado matarla, hecho que "yo negué y cubrí haciéndolo pasar como un accidente que me dejó un mes internada”. Actualmente, su expareja se encuentra presa en una comisaría, lugar desde donde se comunicó con Clarisa para pedirle perdón y que levantara la denuncia. “Hoy tengo mi botón de pánico, una familia detrás que me acompaña y que despertó mi decisión, necesitaba seguir adelante para mantener a mis hijos y mis padres”, finalizó.

Escuchar también la nota completa: