Alejandro Verón, cofundador de la Iglesia Maradoniana: "Es un día muy triste y duro"

Alejandro Verón, uno de los fundadores de la Iglesia Maradoniana en Rosario, calificó el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona como un día "triste y duro".

"Es un día muy triste y duro, al igual que lo fueron los otros 364 que pasaron en el medio desde su partida. Sabemos que hay que recordarlo con alegría pero no es un día fácil", lamentó Verón en diálogo con Radio Télam.

"Siempre vamos a festejar el día de su nacimiento, la conmemoración siempre será el 30 de octubre y cada 25 de noviembre se respetará el sentimiento de cada uno. Nos pega distinto a todos: uno prenderá una vela, otro se pondrá triste, otro escuchará sus anécdotas...", reflexionó con la voz apagada.

Además, Verón destacó que la "mayoría de las cosas vividas por Diego fueron buenas y podrán ser recordadas".

"Lo vi por primera vez de cerca en 1993 cuando llegó a Newell's y yo era periodista. Fue muy fuerte. El día a día con él fueron meses muy fuertes. Tuve la suerte de verlo varias veces, lo vi un día ya creada la Iglesia, una vez que vino a inaugurar la tribuna Diego Maradona, le di el carnet de la Iglesia y yo me largué a llorar en el túnel y desde atrás me dio una piña amistosa: Me tiró: 'Disfrutalo, no llorés'", rememoró.

Por último, detalló lo vivido el día de su muerte: "Volvía del correo porque habíamos hecho una remera con eso, que incluso la recibió y nos devolvió una firmada. A las 11.30 entregué la última que vendimos y cuando volvía me sorprendió la noticia, no lo podía creer".