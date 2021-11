Vivir con discapacidad en la ciudad de Santa Fe: la experiencia de Patricia Morello

La ciudad de Santa Fe no es disfrutable para todos por igual. Tampoco sus servicios. La experiencia de Patricia Morello es uno de los tantos ejemplos de personas con discapacidad que sufren cotidianamente.

"Estoy luchando. Salí de una internación de diez días, se me complicó, tengo muchos órganos complicados. Ahora empezaron a atenderme en el Cemafe y el tema es que ir hasta ahí es una odisea...", comentó al aire en Cadena OH!

Leer también: Este 25N se marchará contra las violencias en Santa Fe

Morello está sufriendo problemas cardíacos y debe hacerse estudio y viajar al menos dos veces por semana. "No me centralizan, ese es otro tema también. Uno necesita que le hagan todo en un mismo día, que te internen y que salgas con una evaluación. Gasto 700 pesos por día que tengo que ir".

La entrevistada sufre uno de los tipos del síndrome de Ehlers-Danlos. Se trata de un grupo de enfermedades que toman el tejido conectivo, que apoya la piel, huesos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos y otros órganos. Los signos y síntomas dependen del tipo de síndrome de Ehlers-Danlos y van desde articulaciones que son un poco sueltas a problemas muy graves.

Pero además de su padecimiento y de los problemas administrativos del Cemafe, Patricia sufre también la insensibilidad de los transportistas. Ya realizó numerosos reclamos a la Sociedad de Radio Taxi porque no quieren trasladarla. Cada vez que sale, debe esperar parada entre 30 y 40 minutos hasta poder ser trasladada.

Leer también: Advierten que las playas no están habilitadas como balnearios

"La primera vez que me moví lo pagó el Cemafe, con bonos. Y los taxis cuando es con bonos, no quieren subirte", apuntó.

Ayer vivió una situación límite con un taxista que la maltrató. Hacía mucho calor y estaba descompensada. Y entonces le pregunto si queda libre y me senté. Le comento lo difícil que es conseguir un taxi y me dijo que si hice el reclamo no puede llevarme. El hombre me gritó, me hizo bajar, le respondí que yo sufro una discapacidad. Pero me dijo que a él no le importaba eso y que él era sindicalista y que lo vaya a buscar a la Sociedad de Radio Taxi si quería. Después me subí a un remis, otro taxi no apareció. Llamé pero no tuve respuestas".

Escuchar también audio completo: