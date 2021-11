Javier Pinola: "Fuimos los más regulares y los mejores"

Javier Pinola, defensor de River, aseguró que fueron los "más regulares y los mejores" para poder obtener un nuevo título local, el primero de Marcelo Gallardo como entrenador del conjunto "Millonario".

"Salimos campeones porque fuimos los más regulares y los mejores y siempre mantuvimos el mismo nivel en el tiempo", declaró.

"Es un orgullo tremendo estar acá. Mucho me daban por acabado y acá estoy disfrutando un titulo más", dijo sobre las lesiones (fractura de codo y antebrazo) que lo marginaron de varios partidos del torneo.

"Muchos me dieron fuerzas para seguir adelante y acompañando a mis compañeros", siguió otro de los referentes del plantel.

"Me preparo siempre para jugar. No me tocó mucho, pero siempre estuve preparado. No hay que bajar los brazos", comentó sobre su filosofía de juego para estar siempre a disposición del entrenador.

El defensor de 38 años, por último habló sobre su continuidad como futbolista y al respecto, sentenció: "Quiero seguir jugando".