"La población de Recreo nos dio un voto de confianza", afirmó Omar Colombo

Omar Colombo fue reelecto intendente de la ciudad de Recreo en las pasadas elecciones generales. Con alegría, afirmó en Cadena OH! que su mejor respaldo "fueron los 4 años de gestión. Tuvimos mucha obra pública y transparencia, y con mucha participación. Propusimos continuar con eso, pedimos un voto de confianza, y así fue".

El entrevistado nació, se crio y vive actualmente en Recreo, lo que lo convierte en una figura conocida por los vecinos. "Camino por las calles y me conocen, siempre me saludan y se charla. No sólo me piden cosas, también están contentos por las obras. En ese aspecto, las personas siempre son respetuosas".

Los pasos a seguir en este proceso tienen que ver con obras públicas para la localidad. Tienen pendientes proyectos como el planteado para el Plan Incluir, en la Provincia, que será utilizado para realizar 20 cuadros de cordón cuneta para los barrios más necesitados. También con el Plan Argentina Hace, quedan tareas en el ferrocarril.

"Es una ciudad que creció muchísimo y cada vez se exige más por los servicios. Con todas estas aperturas se retomaron actividades interrumpidas. Durante la pandemia trabajamos mucho la parte social y de asistencia. Fueron años también muy complicados, pero la gente valoró todo lo que hicimos", dijo por último.

Escuchar también audio completo: