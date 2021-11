Olivera salió al cruce de Granata: “Sus expresiones son desajustadas, propias de la antipolítica”

El presidente del bloque de Diputados del PJ, Ricardo Olivera, salió al cruce de las declaraciones de su par Amalia Granata, al expresar que desde el gobierno de Omar Perotti y la Legislatura santafesina “estamos intentando consensuar políticas más eficientes en materia de seguridad”; al tiempo que calificó los dichos de Granata como “antipolíticos y expresados desde su lugar en el mundo que no es la provincia de Santa Fe”.

La diputada del bloque Somos Vida, dijo que “la ciudad de Rosario hoy se parece a Sinaloa o el Lejano Oeste”. La legisladora, cuestionó la participación de Omar Perotti en la marcha por el pedido de justicia, por el crimen del arquitecto Joaquín Pérez en la ciudad de Rosario, al considerar que “que el gobernador que dijo que venía a poner paz y orden, vaya a una marcha contra la inseguridad, es ridículo”.

Olivera contrarrestó estos dichos señalando que “estamos consensuando políticas en materia de seguridad, buscando que se aprueben las leyes de emergencia que están en la Legislatura para brindar mecanismos más ágiles de protección ciudadana y ayuda comunitaria”.

“Sabemos que vamos a tener el apoyo de todas las fuerzas políticas en este tema, pero lo que dijo la diputada son expresiones desajustadas, propias de la antipolítica. Se trata de frases hechas, declaraciones que nada tienen que ver con un debate serio; es la antipolítica, eso es lo que ella representa”, sostuvo Ricardo Olivera.

Además indicó que durante la gestión del ex gobernador Antonio Bonfatti “nosotros acompañamos todas las leyes en materia de seguridad que hicieron falta”, una situación que por estas horas parece no encontrar eco en sus pares de la oposición; y respecto de los dichos de Granata agregó: “Veo en su discurso, una fuerte subestimación del electorado. Parecería que en cualquier momento puede presentar un proyecto para que el voto sea calificado. Sus palabras no ayudan a la convivencia politica".

Olivera expresó que “ella habla desde un lugar muy farandulesco, de esta idea de salir en los medios capitalinos sin estar viviendo lo que está pasando en la provincia, desde su lugar en el mundo que no es precisamente la provincia de Santa Fe”.

En el mismo sentido el diputado justicialista consideró que “no es cierto que el Gobierno santafesino tenga los instrumentos legislativos, porque no están los proyectos aprobados, también es cierto que el gobernador pone la cara en un lugar donde no va a recibir aplausos, y él lo sabe, y a partir de todo este escenario hay diálogo con la oposición. Hay una idea esta semana que se convoque a todos los presidentes de los bloques, para discutir este tema porque creo que es una responsabilidad compartida, todos somos conscientes del problema de la inseguridad, pero todos los discursos de todos los partidos fueron de tratar de conciliar ideas, de trabajar en forma conjunta y lo de ella no ayuda”.

El titular del bloque justicialista en la Cámara Baja provincial indicó que “está la idea que seguramente se va a concretar la próxima semana, de convocar a la oposición por el tema seguridad, por eso me pone muy mal un discurso que va en contra de este consenso que estamos logrando en la Cámara”.

Para Olivera, “todos los diputados tomaron conciencia de que el diálogo es el camino, hubo reuniones con el presidente de la Corte y por eso me duelen las opiniones, no solo de ella sino de cualquiera que esté atentando contra ese camino”.

Nuevo equipamiento

Una de las respuestas parlamentarias y periodísticas de Ricardo Olivera en su rol de virtual vocero parlamentario de las políticas públicas de Seguridad a su par de Somos Vida, Amalia Granata, tuvo su ejemplo concreto “de ocupación y preocupación concreta del gobierno de la provincia en materia de Seguridad” con la presentación y realización de una serie de pruebas técnicas que tuvieron lugar ayer, en Rosario, con tres herramientas de última generación que incorporó el área de Seguridad en la lucha contra el delito.

Se trata de tres helicópteros no tripulados y dos convoyes (uno terrestre y otro acuático), producto del convenio firmado con la empresa Invap, y de 20 drones con 10 estaciones terrestres adquiridos a través de una licitación pública.

Durante la presentación, el subsecretario de Seguridad Preventiva de la provincia, Diego Lluma, explicó que los flamantes dispositivos permitirán “tener una ventaja operacional superior a la de los criminales”. En esa línea, señaló que “también dotarán a la investigación criminal y a la Justicia de información, que no tenían hasta el momento”.