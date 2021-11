Nueva marcha por el crimen del arquitecto

Familiares y amigos de Joaquín Pérez, el hombre asesinado el pasado 20 de octubre en Arroyito, realizarán este domingo a las 18 una nueva marcha de reclamo de justicia en el Monumento a la Bandera.

Será en el mismo día en que el arquitecto hubiese cumplido los 35 años y por eso se decidió realizar la nueva movilización. “El amaba festejar su cumpleaños y hoy no está, tenemos que honrarlo”, expresó la mujer de Joaquín.

Leer también: Demoraron a tres personas que estarían implicadas en el crimen del arquitecto

Además, explicó que será una concentración “para honrar la vida de Joaquín y para todas las víctimas de inseguridad de Rosario”. “Necesitamos justicia y que encuentren a sus asesinos”, reclamó.

"Los primeros días vienen todos juntos y de todos los partidos. Ahora el ruido empieza a bajar y se ve la soledad. Yo no me puedo caer, porque tengo a mi hija de dos años. Me permito llorar, gritar y dar la cara contra la pared, pero es muy difícil. Duele extrañar y fueron 13 años los que estuvimos juntos con Joaquín. No quiero bajonearme, pero sé que lo tengo que hacer. No vamos a quedar un día sin pedir justicia", contó Indiana.