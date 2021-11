Manifestación en el Monumento por el crimen de Joaquín Pérez, en el día que hubiera cumplido 35 años

Familaires y amigos de Joaquín Pérez, el joven arquitecto asesinado en barrio Arroyito el pasado 20 de octubre en Arroyito, realizaron este domingo una nueva marcha en reclamo de justicia en el Monumento a la Bandera.

La manifestación se llevó a cabo durante las últimas hora de la tarde en la explanada sobre Avenida Belgrano. La viuda participó del encuentro con motivo de recordarse el cumpleaños 35 de su marido. “Él amaba festejar su cumpleaños y hoy no está, tenemos que honrarlo”, dijo.

Hasta el momento, la Justicia no pudo dar con los posibles autores del asesinato. Mientras tanto, Indiana La Rocca remarcó que el objetivo de la manifestación va más allá del crimen de su esposo y apunta a lograr “justicia para todos”.

"Yo no me puedo caer, porque tengo a mi hija de dos años. Me permito llorar, gritar y dar la cara contra la pared, pero es muy difícil. Duele extrañar y fueron 13 años los que estuvimos juntos con Joaquín. No quiero bajonearme, pero sé que lo tengo que hacer. No vamos a quedar un día sin pedir justicia", dijo Indiana, viuda de Joaquín.

El homicidio de Pérez ocurrió el martes 19 de octubre. La principal hipótesis de los investigadores es que dos ladrones en motocicleta lo atacaron para robarle el auto en la cochera ubicada sobre Muñiz al 1200, a la vuelta de su casa. El vehículo fue abandonado a pocas cuadras y la víctima falleció en los primeros minutos del miércoles en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).