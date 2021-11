El “Pato” Abbondanzieri: la historia del santafesino que triunfó en Boca y que ahora vive en el campo

Roberto Abbondanzieri (49) es uno de los futbolistas con más títulos en la historia del fútbol argentino. Sólo con Boca Juniors, el “Pato” ganó 14 competencias: nada menos que tres Copas Libertadores y dos Intercontinentales. Tras retirarse del fútbol, el exarquero fue ayudante técnico de Martín Palermo hasta 2019, el año en el que falleció su padre.

En diálogo con Clarín, Abbondanzieri contó que su padre era contratista rural y que, durante las cosechas, viajaba por todo el país. “Eran máquinas chicas, se iba y no volvía por dos o tres meses. Antes se trabajaba mucho en el campo, llevaba mucho tiempo. Después, cuando regresaban, íbamos todos a la entrada del pueblo a recibirlos”, recordó.

“Me crié arriba de las máquinas, en las cosechadoras. Siempre fue la ilusión mía tener una”, abundó el “Pato”, que además reveló que hace pocos meses adquirió una. “Mi papá estaría todo el día acá conmigo”, afirmó.

El "Pato" Abbondanzieri, feliz, manejando su propia cosechadora. (Foto Clarín / Juan José García)

FÚTBOL

Roberto debutó con la camiseta de Rosario Central a los 21 años. “Me faltó un poco más de tiempo para estar y disfrutarlo. Es un club al que adoro, pero me tuve que ir rápidamente. Boca siempre es una atracción. Me hubiese gustado haber vuelto en algún momento”, lamentó. De Central pasó a Boca.

El “Pato” recordó aquellos tiempos y su relación con Bianchi. Es que al principio, era suplente de Óscar Córdoba y varias veces pensó en irse. “Carlos me decía siempre una cosa: ‘te voy a dar todos los partidos que te pueda dar. Pero si te querés ir, andá. Pero confía que te voy a dar muchos partidos’, pero en los partidos importantes elegía a Oscar”, comentó.

Abbondanzieri tuvo que trabajar en la fortaleza mental, necesaria en los jugadores que no suman minutos. “Hice mi trabajo de todos los días, ser buen compañero, tener un buen vestuario. Me ayudó mucho para pasar el día a día de cuando no jugaba”, rememoró.

Respecto a la primera Copa Intercontinental que ganó Boca en el año 2000, Roberto afirmó que “uno se siente campeón más allá de ser suplente. Uno tiene la cuota de responsabilidad positiva. No estuve dentro de la cancha, pero siempre participé”.

En el año 2003, finalmente Bianchi lo llamó y le dijo: “esta es tu posibilidad”. “Me llamó en privado, algo que nunca había hecho conmigo, y me dijo ‘ahora vas a tener la responsabilidad que tanto querías y por todo lo que luchaste’”. Meses después, el santafesino ya tenía en su palmarés la la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental y el campeonato local, con grandes actuaciones.

El "Pato" atajando uno de los penales en la final contra Milan.

Incluso contó una anécdota con Bianchi, antes de los penales contra Milan. “Me agarró aparte, como lo hacía con Córdoba y me dijo: ‘¿Viste pavo, que en algún momento te iba a tocar la posibilidad?. Ahora te vas a convertir en héroe’”. Aquel día, el Pato atajó dos penales. “Bianchi me hizo como persona y como jugador”, destacó.

Con la Selección Argentina, Abbondanzieri disputó la Copa del Mundo de 2006 en Alemania y la Copa América de 2004 y 2007. “La experiencia del mundial es como la de cualquier persona que trabaja en una empresa y llega a ser gerente o presidente. No hay más nada después del mundial. Si lo ganábamos, tenía decidido retirarme, a los 36 años”, comentó el exfutbolista, que tuvo que salir lesionado en aquel partido contra el local.

Después jugó en el Getafe y en el Inter de Porto Alegre, donde obtuvo su última Copa Libertadores en el año 2010. “Me llevó Jorge Fossati y lo echaron a los 6 meses. No le gustaron los desmanejos. Al principio, uno lo hace como pasión y de grande te das cuenta que es un negocio. Esa crueldad no me gustaba. Cuando lo echan a Fossati, jugué 6 meses más y me retiré. Podría haber jugado dos años más pero decidí retirarme”, dijo.

Abbondanzieri ganó todo con Boca Juniors en la década del 2000.

DESPUÉS DEL FÚTBOL

Como ayudante de Palermo se desempeño en Arsenal, Unión Española de Chile, Pachuca de México y Curicó Unido de Chile. “Dejé el fútbol porque quería disfrutar a mis viejos, pero no lo pude hacer porque Martín me llamó para que lo acompañe en la aventura como director técnico”, contó.

Pero la muerte de su padre lo afectó en gran medida: no pudo despedirse de él en vida. Entonces, decidió dedicarse de tiempo completo al campo y volvió a su pueblo natal. “Es una soledad, una tranquilidad enorme. No podía pasar 15 días en Buenos Aires. Boca siempre jugaba los domingos y al otro día me iba al campo. Me servía para desenchufarme y me daba pilas para volver a entrenar los martes”, abundó.

El "Pato" con su hijo Felipe. (Foto Clarín / Juan José García)

“Me involucro bastante en el campo, igualmente me falta mucho por aprender. Siempre que tenía tiempo libre, me subía a la cosechadora de mi cuñado y la manejaba. Yo quería tener algo propio y quería hacer lo que me gusta: manejar una cosechadora”, aseguró.

Respecto a la nueva cosechadora que compró -una 6150 de Case IH, 6 cilindros, 326 cv- el “Pato” dijo que “dentro de una cabina hace una temperatura de 23 grados. La máquina tiene un monitor de rinde, todos los chiches. Antes no tenían cabina, te comías todo el polvillo. Es algo que me apasiona, lo disfruto. Estoy con mi hijo Felipe, que le esquivó un poco al estudio porque quería estar en el campo. Y acá estamos, haciendo esta locura juntos”, expresó.

Estatua de Abbondanzieri en su pueblo natal. (Foto Clarín / Juan José García)

CAMPO

Respecto a la vida del productor agropecuario, Roberto dijo que “toda la gente dice ‘eh que compran camionetas, cosechadoras’, pero hay mucho riesgo de comprar y que la pases mal, o que no venga la cosecha. Hoy en día el valor que tienen los granos son muy buenos, los rindes también son buenos pero se invierte mucho. sobre todo los que alquilan”, evaluó. “Cuesta mucho sembrar, cosechar, tal como está el valor del combustible. Uno que nunca había estado en esto se fija lo que cuesta invertir en el campo”.

Sobre los altos impuestos que deben pagar los productores, comentó que no tiene “un punto de vista de los gobiernos en sí. Voy hacia donde va el país, para apoyar. No soy peronista, macrista ni radical. Nunca me gustó el tema político. El campo da mucho pero también es mucho lo que te sacan en impuestos. Argentina podría avanzar si se enfoca 100% en el campo. Tenemos una posibilidad enorme de poder aprovechar no sólo la agricultura, sino también la ganadería. Hay una zona de tambo muy interesante en la región pero no la aprovechamos porque la leche no vale nada”, dijo.

Por otra parte, el exarquero destacó el rinde del trigo que habrá este año en esa zona. “Hay que anotarlo. Nunca más va a pasar esto. Son trigos que superan los 50 quintales. Nunca se vio esto”, cerró, entre la felicidad y el asombro.