La selección Argentina comenzó a diagramar el 2022

Con la clasificación al Mundial de Qatar 2022 ya asegurada, la Selección Argentina apunta a cerrar bien las Eliminatorias Sudamericanas y a tener algo más de rodaje con amistosos antes de la gran cita, de noviembre próximo.

Según contó TyC Sports, en las últimas horas surgió la versión de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni iba a disputar un amistoso contra el Napoli, en homenaje a Diego Armando Maradona, pero fuentes de AFA descartaron esa posibilidad.

La intención es jugar contra otro seleccionado y además la fecha anunciada, el 24 de mayo, no es en medio de una ventana FIFA y por eso no habría chance de que los equipos cedan a sus jugadores. Solo podría reflotarse si no consiguen rival, pero moviendo el partido dos semanas más adelante.

La fecha FIFA va desde el 30 de mayo hasta el 14 de junio y ahí la Selección tiene confirmado un duelo contra Italia en Londres, en marco de lo que será el choque entre los campeones continentales de América y Europa. Falta el anuncio del día, pero en la Selección también quieren aprovechar la oportunidad para enfrentar a otro seleccionado del Viejo Continente.

Los partidos de la Selección Argentina en 2022

Jueves 27 de enero - Chile (V) - Eliminatorias

Martes 1 de febrero - Colombia (L) - Eliminatorias

Jueves 25 de marzo - Venezuela (L) - Eliminatorias

Martes 29 de marzo - Ecuador (V) - Eliminatorias

Fecha FIFA de junio - Italia (N) - Torneo Conmebol y UEFA