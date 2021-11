Cande Vetrano se sumó a defender a China Suárez

La China Suárez tiene amigas que no se callan. Primero, fue Lali Espósito. Ahora, es Cande Vetrano, que habló sobre su relación con la actriz y expresó su posición en el escándalo del Wandagate.

Ni bien estalló el escándalo por el acercamiento de China Suárez con Mauro Icardi, muchos se preguntaban cómo reaccionaría su amiga, Zaira Nara. También, Paula Chaves y Mery del Cerro. Claramente, Zaira se distanció de Eugenia y tanto Paula como Mery también lo habrían hecho. Sin embargo, Cande Vetrano se diferenció.

Sin vueltas, la actriz defendió a China y remarcó que además de quererla un montón le dolió mucho todo lo que se dijo de ella por su polémica con Wanda Nara por el futbolista del PSG.

"Es una amiga y la quiero mucho. Me dolió que la pusieran en ese lugar. Me aterra en un punto el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien", expresó en diálogo con la revista Gente.

Cande se refirió puntualmente al escándalo que protagonizó la China, con quien compartió elenco en Casi Ángeles, y admitió que le "afectó". "Todo eso que pasó me pareció una mierd... No me indignó, pero me afectó", sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine