En 15 minutos desvalijaron una peluquería: quedó todo filmado

Una peluquería fue totalmente desvalijada luego que dos ladrones ingresaran al lugar tras barretear la puerta de entrada. No contentos con el botín, penetraron a la vivienda contigua donde dormía la dueña del negocio de donde se llevaron celulares y dinero, entre otras pertenencias.

El hecho se registró esta mañana alrededor de las cinco en un local ubicado en Lavaisse al 2700. La secuencia delictiva quedó registrada por las cámaras de seguridad que evidenciaron a dos jóvenes sobre el ingreso del comercio. Poco segundos después, los malvivientes ya merodeaban en el interior.

En tan solo 15 minutos arrasaron con los elementos de trabajo de la peluquería. Sin embargo, la osadía de los ladrones los llevó a escabullirse hasta la vivienda de la dueña para continuar con el raid delictivo.

“Nos sentimos totalmente vulnerables e impotentes. Llegaron hasta la habitación de mi hija sin ningún tipo de problemas, se manejaron como si estuvieran en su casa. Hace una semana compré un equipo para hacer bronceado y se lo llevaron. Me robaron hasta los polvos de colorante”, dijo Natalia, propietaria del negocio.

“Tenemos las filmaciones donde se ven las caras. Llamé a la policía, que tardó muchísimo en llegar porque me dijeron que no tenían móviles. Vino un solo policía, me pidió una lista de las cosas robadas y se fue. Le di la ubicación del celular, pero nadie me dio respuestas”, señaló al aire de Cadena OH!.

Con más de 15 años en la profesión, Natalia aseguró que desde hace cinco la situación en el barrio está “de mal en peor”. De hecho, se trata del tercer robo a su negocio en lo que va del año. “La policía durante la noche no pasó ni una vez. Los vecinos de la zona, todos hemos sufrido un robo. Tengo la cara de los chorros y la ubicación de los celulares, pero nadie da respuesta”, agregó.