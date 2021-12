Piden información por la desaparición de una rosarina en Buenos Aires

Familiares de Nancy Videla, una rosarina de 31 años que vive en Buenos Aires, piden información sobre su paradero. La mujer se encuentra desaparecida desde el pasado viernes cuando fue vista por última vez en Plaza Constitución esperando el ferrocarril Roca para regresar a su casa luego de un día de trabajo.

Nancy mide 1,60 metros, tiene pelo rubio, ojos marrones y tez clara. Su entorno pidió que por cualquier dato de utilidad se comunique a los teléfonos 11-6759-8923 y 11-2240-7505.

El viernes 26 de noviembre, a las 18.43, Nancy le mandó un mensaje a su pareja que decía: “Estoy esperando el tren”. La intención era juntarse a merendar, pero la mujer no regresó a su casa en Villa Albertina, en Lomas de Zamora. Horas más tarde, su teléfono se apagó y no se supo más nada de ella.

El domingo por la madrugada, su pareja realizó la denuncia, caratulada como “solicitud de paradero”. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 27.

El hombre, con quien Nancy tiene una relación hace tres meses, relató que recorrió varios hospitales, mientras espera que la familia de la mujer viaje a Buenos Aires desde Rosario. Mientras tanto, los investigadores intentan ubicarla a través del rastreo de la tarjeta SUBE.

Nancy Videla trabaja como empleada doméstica y niñera en una casa del barrio de Palermo, en Capital Federal. Sus empleadores aseguraron que el viernes se retiró alrededor de las 18. En ese momento, la mujer salió del edificio vestida con una remera blanca estampada, jeans, tapabocas y cartera negra. Es la última imagen que captaron las cámaras de seguridad de ella.

Por el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa. Asimismo, desde la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se pusieron a disposición de la Justicia para intentar dar con el paradero de la mujer.

“En función del relevamiento de cámaras realizado, lo que se sabe hasta el momento es que la mujer, efectivamente, se subió al tren. Estaba sola, tranquila y no parecía estar apurada. Luego, se bajó en la estación de Lanús y se subió a un colectivo”, confiaron fuentes de la investigación.

De momento, el esfuerzo policial está puesto en esa zona de la provincia de Buenos Aires donde se le perdió el rastro a la mujer: Lanús. De eso dan cuenta los videos de las cámaras de seguridad del edificio donde trabaja. En la secuencia, se ve a la mujer salir del edificio a las 15:33 del viernes 26 de noviembre, lista para regresar hacia Lomas de Zamora.

“Pienso que se la llevaron. No puede ser que se la haya tragado la tierra. Sé que iba a tomar el tren y no sé nada más. La llamé toda la noche. El celular sonaba y nadie contestaba. Todavía no tuvimos acceso a las cámaras de Constitución. No sé qué están esperando, que la encontremos muerta”, dijo Aurora, la tía de la joven.