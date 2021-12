Referentes de seguridad vial se reúnen en Santa Fe para debatir y consensuar medidas

El evento reunirá a las y los referentes de seguridad vial de las provincias y contará con la presencia del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano. Durante la jornada se debatirá y buscará consensuar medidas y estrategias para trabajar de manera articulada entre Nación y las provincias.

En esta nueva edición de la asamblea del CFSV, se tratarán diversos temas que apuntan a reducir los índices de siniestralidad vial y a mejorar la convivencia en el tránsito. Entre los principales temas a tratar se destaca continuar unificando criterios y exigencias para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir; un balance de resultados del operativo Alcoholemia Federal; el estado del proyecto de Ley de Alcohol Cero al Volante; y avances del Operativo Verano, entre otros.

"Es importante el problema que tenemos, y no es sólo de Argentina. La Organización Mundial de la Salud dice en sus reportes que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en el mundo en jóvenes menores de 35 años, y nosotros no somos la excepción", contó Carignano en diálogo con Cadena OH!.

Y agregó: "Mañana nos juntamos para revisar lo que venimos haciendo, compartir los resultados y ver como planificamos el control del verano, del alcohol y las leyes de alcohol cero".