"Basta de pibes asesinados": marcharon contra la impunidad en el Cordón Industrial

Familiares de distintas víctimas de la violencia armada se movilizaron en Granadero Baigorria, con el pedido de justicia y seguridad. Esto, a raíz de hechos violentos que se sucedieron en el último tiempo.

La marcha fue totalmente pacífica pese a que, en algunos momentos, algunos asistentes le subieron el tono producto del enojo. Hubo personal policial custodiando el edificio municipal, que fuera blanco de pegatinas con las caras de las víctimas.

Esther, la mamá de Lautaro, o “Pachorra” como lo conocían los amigos, explicó el motivo de la manifestación. “Convocamos a esta marcha por un pedido de justicia. Sabemos que la justicia es lenta, pero sabemos que, si no hacemos ruido, en este país no pasa nada. Y pedidos por seguridad, por tanta gente que sufre la inseguridad y tiene miedo”.

“A mi hijo no me lo devuelve ninguna marcha, pero tengo una familia por quien seguir luchando”, aseguró. Y expresó: “El pedido a los gobernantes, porque no es solamente Baigorria, Bermúdez, es todo el Cordón Industrial, es Rosario, que se unan y corten el narcotráfico, porque nos están matando a todos los jóvenes”.

Y recordó el hecho por el cual perdió la vida Lautaro, su hijo: “Fue este domingo a la casa de un familiar a presentar su bebé, que ahora tiene dos meses, a su madrina, a sus tíos y primos. Golpearon la puerta, el abrió la puerta y lo acribillaron”.

Finalmente, sostuvo: “Hay una persona detenida, y tiene que saber para quién era ese tiro porque para mi hijo no era. Yo no quiero 30 días de preventiva y que después lo larguen”.