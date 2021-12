El abogado defensor del profesor del Namuncurá afirmó que el fiscal Arietti "es un matón"

El abogado penalista Marcos Barceló, reconocido por su oposición a las posturas de género y el apoyo a organizaciones por denuncias falsas de abuso sexual, y ahora por ser el defensor del docente acusado del jardín Namuncurá, se encuentra en una situación legal complicada. Apunta fundamentalmente contra el fiscal general Carlos Arietti y la ideologización de la unidad de violencia sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

"A raíz de denuncias penales que hice contra fiscales del MPA, una por discriminación de una fiscal dentro de una audiencia oral a otra persona por la apariencia física, y a otra por la manipulación de un testigo, las fiscales me interpusieron una medida cautelar civil", explicó al aire en Cadena OH!

Se trata de una serie de medidas, como no poder agraviarlas ni insultarlas, entre otras. El jurista no apeló la orden ni la recurrió por irregular, sino que se "amoldó" a las conductas pedidas pero no eliminó las publicaciones de sus redes donde menciona a estas dos mujeres.

"Luego, me interponen una denuncia por desobediencia judicial en el MPA. Es admitida, por su puesto, y le dan curso, sobre todo con el fiscal que tenemos, Carlos Arietti. Yo sigo ejerciendo mi legítimo derecho a la libertad de expresión y denuncio las irregularidades y arbitrariedades que comete el MPA en la investigación de los denominados delitos de género y delito sexual. Pero ahora la ampliaron a una denuncia por intimidación pública". detalló.

Al parecer, sería el que está motorizando todo el descontento contra la ideología de género y el feminismo radicalizado, y la unidad de violencia sexual, "que es un verdadero desastre". A raíz de eso hacen una segunda imputativa y ahora pidieron algo realmente inédito que nunca sucedió, que es una audiencia en el Colegio de Jueces de medidas alternativas a la prisión preventiva.

"Todavía no conozco el escrito, pero me imagino que intentarán silenciarme nuevamente y que no pueda expresarme en las redes, bajo el apercibimiento de que el cumplimiento acarrea la prisión preventiva", apuntó.

Pero el abogado es claro: esto es ilegal y se trata de una causa armada por Arietti y el fiscal Nessier. "Siento el apoyo de la comunidad y las organizaciones de esta temática. Estoy muy bien asistido por dos abogados y eso me da tranquilidad. Todo es una causa armada, a lo Arietti, a lo matón como es él".

"El delito de desobediencia judicial penal no existe. Si se antepone una medida cautelar por la Ley de violencia contra la mujer y yo violento la medida cautelar, la propia ley le da la posibilidad al Juez para que anteponga la sanción. El juez civil no me puso apercibimiento ni nada porque acomodé mi conducta. Pero el MPA hace esta propia interpretación para perseguirme y hacerme callar, pero no va a suceder", expresó.

Para Barceló "es tremendo lo que está sucediendo en tribunales. Se habla en lenguaje inclusivo y yo no lo acepto, pedí que se hable en castellano. Que se presenten como fiscales feministas en una audiencia, es terrible. La ideologización de esta unidad de violencia sexual es la madre de este problema. Tenemos fiscales militantes, periodistas militantes y se ejerce una gran presión contra los magistrados", dijo por último.

