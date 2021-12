Caso Oldani: la joven condenada solicitó una reducción de la pena

Agustina González fue condenada por el juez Pablo Busaniche, quien le impuso la pena de 10 años de prisión luego de que se declarara su responsabilidad en el crimen de Hugo Oldani. Como al momento del hecho tenía 17 años, la causa tuvo tratamiento en la Justicia de Menores y arribó a una resolución mucho antes que la que investiga a los involucrados adultos (a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias).

"Yo estuve en el hecho, pero no sabía lo que iban a hacer, no vi nada raro", señaló la joven que aquella tarde del 11 de febrero de 2020 ingresó a la Galería Rivadavia junto al muchacho que, momentos más tarde, asesinaría a Hugo Oldani.

Leer también: Caso Oldani: condenaron a la joven implicada en el homicidio

El tribunal compuesto por los Dres. Oscar Burtnik, Roberto Prieu Mántaras y Sebastián Creus está encargado de revisar el fallo condenatorio, tras la apelación interpuesta por el abogado defensor César Cello.

La audiencia que se realizó este jueves por la mañana, el fiscal de Menores Carlos Rolando solicitó la confirmación de la sentencia, mientras que el Asesor de Menores N° 2 Jorge Ingaramo aseguró que "está perfecto el trámite que se le dio a la causa y el resultado, que fue la sentencia".

Pena "excesiva"

El defensor César Cello planteó que la pena de 10 años impuesta a su clienta resulta "excesiva". Sostuvo que la adolescente "no conocía los alcances y pormenores de la actividad delictual en la que se vio involucrada" y que, en el caso de que lo hubiera hecho, "jamás podría haber imaginado ni asumido las gravosas consecuencias, que derivaron en la muerte del Sr. Oldani".

El abogado resaltó que González no posee antecedentes condenatorios, e hizo hincapié en que la pena de 10 años "debe reducirse significativamente".

"Perdón"

Al concluir la audiencia, la joven declaró: "Pido perdón a la familia". Además, señaló que "por más que yo les diga que no tengo nada que ver, yo se que no me van a creer". Esto llamó la atención del juez Creus, que le pidió que se explayara.

González reconoció: "Yo estuve en el hecho, pero no sabía lo que iban a hacer, no vi nada raro. Fui con él (Cristian Figueroa) como si me dijera 'vamos al kiosko'. Nunca me dijo que iba a hacer eso o que iba a pasar algo".