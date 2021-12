Ex embajador argentino en Qatar: "No se puede beber alcohol, salvo en los hoteles y el precio es carísimo"

A menos de un año del mundial, Mañana Oh! por Cadena Oh! dialogó con el ex embajador argentino en Qatar, Carlos Hernández quien dio un detallado panorama de cómo se prepara el país para recibir a miles de hinchas de distintos lugares del mundo.

Primeramente, el argentino Hernández explicó que “este será el mundial más ordenado en cuanto a la construcción de estadios, todo con un lujo dentro de los estadios, la organización, ha sido posiblemente la mejor de todos los mundiales y será quizás el más caro para todos los simpatizantes”.

Y añadió que “para Qatar es un logro muy especial, es la primera vez que se lleva a cabo en un país del golfo, será una gran fiesta. Argentina es algo que los qataries llevan presentes en el fútbol, todo el tiempo, mucho más ahora que Messi juega en el PSG. Están muy contentos que la Argentina haya clasificado”.

Respecto a las cuestiones a tener en cuenta las parejas que quieran ir al mundial, el ex embajador argentino en Qatar, aseguró que “todo pasa la actitud, cuando uno está en pareja y por la vestimenta, con respecto a las mujeres, no usar polleras muy cortas o escotes, tampoco necesitan ir tapadas, no necesitan ir tapadas, con short a media pierna, sería lo más respetuoso, pero en el mundial seguramente habrá más flexibilidad y las mujeres sólo deben dirigirse a las mujeres en público y los hombres a los hombres”

Y agregó que “si queres ir a la pileta del hotel podés usar bikini y en playas públicas las mujeres usar burkini. Si creo que se están por abrir dos o tres lugares para simpatizantes de fútbol, donde pueden ir mujeres occidentales también y a lo mejor incluye playas donde puedan vestirse normalmente”.

“Respecto a las cuestiones de afecto, no hay ningún problema que las parejas vayan del brazo o de la mano, pero no besarse en público”, insistió y respecto a posibles sanciones aseguró que “no creo que haya, sí llamados de atención”.

En otro tramo de la nota, Hernández se refirió a la comida y advirtió que en Qatar “hay de todo, no habrá problema con la comida, es internacional, el 12 por ciento de la población en qatarí, el único inconveniente son los precios, por persona 1.300 pesos argentino un menú en Mc Donald, pero si pagan con tarjeta serán un 60 por ciento más”.

Sobre la posibilidad de beber alcohol, advirtió: “No se puede beber alcohol, salvo en los hoteles y el precio es carísimo, no se puede andar con alcohol en la calle”.

Sobre los hospedajes, el exfuncionario destacó que “hay muchos interés de argentinos para ir a Qatar, en este momento todos los hospedajes está en manos del comité organizador del mundial y está todo cerrado para reserva hasta fines de diciembre, principio de enero, se están construyendo hoteles”.

Para finalizar, Hernández remarcó que quienes no están vacunados contra el Covid “no entra” a Qatar.