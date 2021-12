Balearon un comercio en barrio Sur

Un comercio de barrio Sur fue el blanco de varios impactos de bala en un hecho que provocó alarma y preocupación no solo en el dueño, sino en el resto de los vecinos. Al menos tres tiros impactaron contra la vidriera de L y M, negocio dedicado a la venta de indumentaria y artículos para niños ubicado en Zavalla 1400, casi esquina con Amenábar.

Las balas dieron en la vidriera del local e ingresaron al interior, rompiendo varios exhibidores de mercaderías. "Estábamos durmiendo cuando despertamos al escuchar varias detonaciones. Te aseguro que el estruendo fue tremendo. Nos asustamos mucho", comentó el dueño en diálogo con medios de Santa Fe.

"Quiero pensar que esto no fue para mí, que se confundieron de lugar. Hago una vida tranquila, todo el mundo me conoce y no tengo problemas ni le debo nada a nadie", aseguró.

Los vecinos indignados por la inseguridad en la zona, se explayaron: "Acá parece ser tierra de nadie. Hace unos días quisieron intrusar una casa que está a la venta en la misma cuadra. No es la primera vez que lo intentan. Todas las semanas le violentan alguna puerta o ventana. También a una vecina que terminaba de comprar un automóvil, se lo destrozaron de un piedrazo en el parabrisas. Y ni hablar de los asaltos en plena calle o a los comercios".