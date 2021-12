Nuevo mandato en Rincón: la apuesta de Andrés Soperez

Andrés Soperez no sólo será el intendente más joven de San José del Rincón, sino que también será el primer enfermero en la provincia en ocupar un cargo ejecutivo. El Colegio de Enfermería le otorgó un reconocimiento por el logro.

"Estoy muy contento de ir sumando más a esta carrera. Desde que asumí como concejal, trabajo muchísimo de manera particular. Incluso hago prestaciones en instituciones. No pude dejar de trabajar, porque me humaniza y es una satisfacción", apuntó.

El candidato de Juntos por el Cambio gobernará la localidad desde el 10 de diciembre. En este sentido, afirmó que la mayor complicación del proceso son los tiempos de la transición. "Las elecciones el 14 de noviembre y la asunción el 10 de diciembre nos dio poco margen para hacer la transición que uno desea y terminamos haciendo lo que se nos permite".

Hoy por hoy, el única área pendiente es Hacienda. "Todavía no hemos podido iniciar. Es la columna vertebral de la gestión y de eso dependen las demás áreas. Accedemos a la información en la medida que podemos. Pero venimos muy entusiasmados, con muchas ganas".

Hoy en su última sesión como edil, sancionaron una ordenanza clave que hizo en 2019, para regular la actividad de los guardavidas.

