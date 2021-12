Eduardo Domínguez habló del clásico ante Unión y la final con River

El DT de Colón, Eduardo Domínguez, se fue contento con el cierre como local de sus pupilos, con goleada 3-0 ante Atlético Tucumán, en la previa de visitar a Unión en el Clásico, para luego buscar su segundo título en Santiago del Estero.

"Creo hemos ganado un partido importante para nosotros, cerrar en nuestra casa de esta manera nos deja la satisfacción que de local hicimos un gran campeonato. Nos queda una fecha, nos da un envión anímico para llegar de la mejor manera para jugar con el rival de la ciudad", apuntó de movida.

Y luego, añadió: "Terminamos un partido que ganamos de muy buena forma, me parece que estamos desviando demasiado. Estoy tranquilo y trabajando donde quiero, me siento a gusto, tengo los pies sobre la tierra. Para nosotros era un partido muy difícil, nos tenemos que focalizar de gran manera el fin de semana, y el más importante el otro fin de semana. Estoy en el día a día, seguir llegándole a los jugadores, como grupo".

En relación a cómo terminaron Delgado, Goltz y Farías, el orientador rojinegro soslayó: "Nos pone muy contentos de tener a casi todos a disposición. Terminaron bien, les costó sus recuperaciones, cuando el partido estaba controlado, decidimos cuidarlos y Facundo se siente bien del golpe que tuvo, estuvo trabajando muy bien, no sintió la parte física. Necesitamos que agarre más ritmo para lo que viene. Vamos a poner lo mejor que tenemos en el Clásico".

Domínguez también prefirió no apresurarse a trazar un balance, al expresar que "el balance lo hacemos después del torneo, hay que postergar la evaluación porque tenemos un partido más, no nos apresuramos a adelantar los hechos, debemos ser cautos y terminar antes de que finalice, hay que saber el partido importante por delante. La ciudad estará convulsionada, es importante para finalizar de gran manera el torneo y prepararnos para la final que tenemos por delante. El ambiente afuera está pendiente de lo que viene, de lo que se está jugando".

Y más adelante, disparó: "Cada partido que vamos a enfrentar pondremos lo que queremos para ese partido, veremos en la semana, no seguí el torneo de Unión, vino Munúa y modificó situaciones, tenemos una semana larga para ver lo que planteará el rival y después nosotros, para poner lo mejor".

En pos de darle un mensaje al hincha, el Barba se atrevió a decir que "el hincha siempre fue incondicional, que siga creyendo en el equipo, en ir a jugar a la casa de nuestro máximo rival, vamos a plantearlo para ganar el partido, después los hinchas están convulsionados a una hermosa final, lindo ambiente, lindo partido para finalizar el año y coronar este año que nos dios muchas alegrías".

En la parte final, ratificó que no van a variar la logística pensando en el Clásico, por lo que afirmó: "No deja de ser un partido más, sabemos cómo cuidarnos, descansar, prepararnos mentalmente, no veo porqué modificar lo que sabemos hacer, si hay que planificar la semana de la final, eso lo evaluaremos. Lo que nos llevó a conseguir el título, ser competitivos, donde no lo fuimos porqué sucedió. Sabemos lo que nos reconforta y en qué situación vivimos cuando la cosa no nos fue bien".

Con info de Radio Gol