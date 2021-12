Toniolli analizó la aprobación del Presupuesto 2022

El Concejo Municipal votó esta semana el Presupuesto 2022, pero introdujo limitaciones a las pretensiones del Ejecutivo rosarino en cuanto al endeudamiento y actualización de la TGI. La oposición también logró introducir otros cambios, fundamentalmente que varios de los incrementos del Drei tendrán asignación específica.

"Es un endeudamiento de no muy largo plazo. Está abocado exclusivamente a obras de pavimentación e infraestructura. Ademas se estableció un esquema de prioridad de barrios con aquellos que vienen muy atrasados. El 25 por ciento de las calles de Rosario no tienen asfalto. La ciudad creció y es una deuda de la democracia", analizó el concejal Eduardo Toniolli en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

El edil sostuvo que tomaron la decisión de acompañar en general el Presupuesto "pero votamos en contra de algunos mecanismos. Por ejemplo la potestad de fijar la tarifa del transporte público, que es una pésima decisión que el Concejo viene tomando hace algunos años, de pasar esa responsabilidad al Ejecutivo. Otra cuestión que votamos en contra es el aumento automático de la TGI".

Leer también: El Concejo aprobó el presupuesto 2022

Toniolli aclaró que en el Presupuesto no se habla del congelamiento de la planta de trabajadores municipales. "Y en esto, el municipio necesita de mas personal en algunas áreas y en otras menos. En Salud necesita siempre más", ejemplificó.

En relación al centro de Rosario, "creemos que es de todos y la actividad económica beneficia al conjunto de los ciudadanos. Siempre hemos realizado una gran labor en materia de intento de recuperar esa región", recordó el concejal peronista.

Por último, resaltó la aprobación de la ordenanza que formaliza la actividad de los maleteros: "Es una pelea que lleva muchas décadas, desde que se fundó la terminal hace 71 años. Ellos siempre han vivido a propina y la pandemia desnudó la situación que vivían porque en la etapa mas cerrada no hubo viajes y la pasaron muy mal. Nosotros convertimos en ordenanza sus anhelos de mejorar sus condiciones", destacó.

Escuchar también la nota completa