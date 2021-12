Enrico iniciará acciones legales contra Peiti

El senador Lisandro Enrico iniciará acciones legales contra el zar del juego, Leonardo Peiti, por haber dicho en una declaración judicial que el legislador recibía dinero a cambio de facilitar el juego clandestino en la provincia. Además, adelantó que pondrá sus fueros a disposición.

“No conozco a esta gente, jamás estuve algún tipo de contacto con alguno de ellos, no les conozco la cara, nunca les pedí nada, nunca me dieron nada; solo tengo contra el juego clandestino denuncias que he realizado y un juicio que me inició el abogado del Señor Peiti”, sostuvo enfáticamente Lisandro Enrico.

“Tengo un testimonio de años denunciando, luchando y legislando contra el delito y sus autores como para ser mencionado por gente con la que nunca tuve nada que ver. No se si es un vuelto político por las viejas disputas o una operación, pero tal como anticipé solicito que se abra una investigación a los fines de que se investigue cuál fue la supuesta ruta del dinero para lo cual vuelvo a enfatizar que pongo mis fueros parlamentarios sobre la mesa a disposición plena de la justicia”, remarcó Enrico.

Además informó su presentación espontánea en la justicia penal donde brindó información, junto al inicio de acciones judiciales contra Leonardo Peiti por mencionarlo en una relación que nunca existió. Para ello, solicitó la asistencia profesional de los abogados Maximiliano Toricelli y Jorge Ilharrescondo en las presentaciones civiles y penales que hacen a su desempeño.